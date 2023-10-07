Путин поприветствовал конкурсантов молодежных Дельфийских игр государств - участников СНГ

Президент также поблагодарил всех, кто внес вклад в подготовку мероприятия

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам XVII молодежных Дельфийских игр государств - участников СНГ. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дельфийские игры не случайно получили весьма широкое признание на пространстве Содружества. Этот масштабный проект помогает молодым людям найти свой путь в искусстве, развить творческие способности, проявить себя на международном уровне и получить оценку авторитетных мастеров", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность, что конкурсанты не только продемонстрируют свои достижения в музыке, хореографии, изобразительном и вокальном искусстве, но и пообщаются в неформальной, товарищеской обстановке. "Это ведь очень важно для упрочения добрых традиций дружбы и добрососедства, издавна связывающих наши народы, для сохранения нашего общего культурного и духовного наследия. Не случайно Игры проходят в Год русского языка как языка межнационального общения на пространстве Содружества", - отметил президент.

Путин выразил благодарность всем, кто внес вклад в подготовку Дельфийских игр, а также пожелал участникам вдохновения и успехов.