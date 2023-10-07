Лавров поприветствовал конкурсантов молодежных Дельфийских игр стран - участниц СНГ

По словам главы МИД РФ, состязания вносят вклад в укрепление взаимопонимания государств

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Состязания национальных сборных стран СНГ среди молодежи вносят весомый вклад в укрепление взаимопонимания и поддержки между представителями разных стран. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова организаторам, участникам и гостям XVII молодежных Дельфийских игр стран - участниц СНГ.

"Конкурсные состязания национальных сборных государств Содружества позволяют одаренным молодым людям проявить свои умения в области искусства, расширить горизонты своего творчества, приобрести новых друзей. Каждая такая встреча вносит весомый вклад в укрепление взаимопонимания и поддержки между представителями разных стран и народов, налаживание молодежных контактов", - сказал министр.

"Убежден, что Игры станут значимым событием в общественно-культурной жизни Евразии, в том числе в свете проходящего сейчас Года русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ", - добавил Лавров.