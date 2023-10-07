7 октября, 13:34

Путин принимает поздравления с днем рождения

В частности, российского лидера лично поздравили президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает поздравления от коллег по случаю своего 71-го дня рождения. Как сообщила пресс-служба Кремля, в его адрес поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций.

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Президента Российской Федерации лично поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые находятся в России. Их обоих Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Кроме того, главу российского государства поздравили по телефону президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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