Путин принимает поздравления с днем рождения

В частности, российского лидера лично поздравили президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает поздравления от коллег по случаю своего 71-го дня рождения. Как сообщила пресс-служба Кремля, в его адрес поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций.

Президента Российской Федерации лично поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые находятся в России. Их обоих Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Кроме того, главу российского государства поздравили по телефону президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.