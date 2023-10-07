В Литве шквальный ветер оставил без света 13 тыс. потребителей

Больше всего отключений зафиксировали в Клайпедском, Вильнюсском и Каунасском уездах, а также в Алитусе

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Более 13 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Литве из-за шквального ветра. Об этом сообщило предприятие - оператор распределительных сетей "Энергиёс скирстимо операторюс".

"Утром электричества не было у 3 тыс. наших клиентов. В течение дня продолжавший бушевать шквальный ветер, ломая деревья, которые падали и обрывали линии электропередачи, умножил это число до более чем 13 тыс.", - приводятся в сообщении слова представителя оператора Расы Юодкене.

Больше всего отключений зафиксировано в Клайпедском, Вильнюсском и Каунасском уездах, а также в Алитусе. Как уточнила представитель оператора, в регионе Клайпеды без электричества остались более 3 тыс. потребителей. В Вильнюсе растет число отключений, которых, по оценке Юодкене, может стать не меньше, чем в Клайпеде.