В Риме проходит многотысячная акция профсоюзов в защиту прав и интересов трудящихся

В мероприятии принимают участие более 100 различных ассоциаций

РИМ, 7 октября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Масштабная манифестация профсоюзов проходит в субботу в Риме в защиту прав и интересов трудящихся. В акции, организованной Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL), принимают участие более 100 различных ассоциаций, передает корреспондент ТАСС.

В 13:30 по местному времени (14:30 мск) две колонны людей под охраной полиции отправилась с одной из центральных площадей Рима, Пьяцца делла Репубблика (площади Республики), а также с площади Партизан возле римской станции метро "Пирамиде". Оба шествия завершатся на другой знаковой площади - Сан-Джованни ин Латерано. Одну из колонн возглавляет глава CGIL Маурицио Ландини. В акции, согласно прогнозам организаторов, примут участие не менее 100 тыс. человек. В настоящий момент, по данным римского полицейского управления, участвуют более 23 тыс. человек.

"Послание, которое мы хотим передать, заключается в том, что основные права, провозглашенные нашей конституцией, должны быть реализованы сегодня, и поэтому мы выступаем против любой идеи изменения конституции. Именно поэтому мы просим правительство изменить свою экономическую и социальную политику, включая институциональные реформы", - заявил Ландини.

Среди участвующих - представители оппозиционных партий, Национальная ассоциация итальянских партизан, некоторые коммунистические объединения, региональные, культурные и студенческие ассоциации. Все они выступают в защиту Конституции Италии, труда, против нестабильности, бедности, за повышение зарплат и пенсий, за поддержку здравоохранения и государственных школ, за защиту окружающей среды. Некоторые демонстранты для привлечения внимания к росту цен на продукты вышли на акцию с магазинными тележками.

Кроме того, участники протестуют против вовлечения Рима в конфликты, в частности, против отправки оружия на Украину. "Мы представляем позицию, полностью отличную от официальных властей, - поделился с корреспондентом ТАСС один из участников манифестации. - Мы выступаем против агрессии, которую на Украине ведут НАТО, США и ЕС".

Один из самых актуальных пунктов противостояния кабинета с оппозицией - вопрос об установлении минимального уровня зарплаты на уровне €9 в час. Правительство во главе с Джорджей Мелони отказывается от этой меры, считая ее контрпродуктивной. При этом для противодействия инфляции и снижения давления на бюджет семей правительство подписало меморандум с дистрибьюторскими сетями, предполагающий снижение цен на основные виды продовольствия и товаров первой необходимости. Власти ввели социальную карту, но при этом фактически отменили главную социальную меру - пособие по безработице ("доход по гражданству").