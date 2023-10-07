Единороссы передали помощь в луганский приют для бездомных собак

Мероприятие прошло в рамках акции "Доброе дело - лучший подарок президенту"

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Луганское реготделение партии "Единая Россия" передало гуманитарную помощь в приют для бездомных собак, действующий в столице Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили в реготделении.

"В Луганске активисты партии "Единая Россия" в рамках акции "Доброе дело - лучший подарок президенту" передали гуманитарную помощь в приют для бездомных собак "Дай лапу", - сказано в сообщении.

По словам первого заместителя председателя Народного совета ЛНР Андрея Сопельника, принявшего участие в доставке груза, решение о проведении акции было принято в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин, отмечающий свой День рождения 7 октября, "очень любит животных". "Поэтому мы приняли решение, что нужно помочь братьям нашим меньшим и приехали с помощью в приют для бездомных собак. Мы призываем людей не быть безразличными и приглашаем всех принять участие в акции партии "Единая Россия", - сказал он.

Отмечается, что в приют, в котором находится более 100 собак разных возрастов, единороссы доставили дрова, опилки, крупы, сухой корм, мясную продукцию и консервы.