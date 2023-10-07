В Заполярье захоронили останки 36 советских воинов, погибших в годы войны

В мероприятии приняли участие представители командования Северного флота и руководства Мурманской области

МУРМАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Останки 36 советских воинов, погибших в боях за Мурманскую область в годы Великой Отечественной войны, захоронили на территории мемориального комплекса Долина Славы. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"С отданием воинских почестей земле были преданы останки 36 красноармейцев, обнаруженных в ходе летнего поискового сезона. В честь павших героев был выполнен троекратный залп, к захоронению возложены венки и цветы. Воины-североморцы прошли торжественным маршем, держа равнение на воинский мемориал - приветствуя строем погибших красноармейцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители командования Северного флота и руководства Мурманской области, силовых структур и муниципальной власти, военнослужащие подводных сил и армейского корпуса Северного флота, поисковики и юнармейцы.

Церемония перезахоронения останков защитников Советского Заполярья традиционно проводится в Мурманской области в октябре. Она является частью комплекса памятных мероприятий, посвященных годовщине Петсамо-Киркенесской наступательной операции, которую провели воины Карельского фронта и Северного флота с 7 по 31 октября 1944 года, разгромив гитлеровцев в Кольском Заполярье и Северной Норвегии.