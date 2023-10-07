Задержанный на 12 часов рейс в Пхукет вылетел из аэропорта Красноярска

Выполнения рейса ожидали 225 пассажиров

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air, задержанный на 12 часов, вылетел из аэропорта Красноярска. Информация об этом размещена на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Самолет в Пхукет (Таиланд), вылет которого ранее был задержан по инициативе авиакомпании Azur Air на 12 часов, вылетел из аэропорта Красноярска в 22:00 (18:00 мск). Выполнения рейса ожидали 225 пассажиров, из них 27 детей.

Изначально самолет должен был вылететь в 10:00 (06:00 мск). В авиакомпании на вопрос ТАСС о причинах переноса не ответили. О задержке рейса сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, Красноярская транспортная прокуратура проводила надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.