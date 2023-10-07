МИФИ подписал меморандум о взаимопонимании с тремя ведущими технологическими вузами Мьянмы

Как отметил замминистра науки и технологий республики Аун Зея, сотрудничество между ведущими технологическими вузами России и Мьянмы будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов в области атомной энергетики и инженерного дела

БАНГКОК, 7 октября. /ТАСС/. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" подписал меморандум о взаимопонимании с тремя ведущими технологическими университетами Мьянмы. Об этом сообщило министерство информации республики.

Подписанное соглашение предусматривает наращивание сотрудничества МИФИ с такими вузами Мьянмы, как Янгонский технологический университет, Университет информационных технологий в Мандалае и Технологический университет в Чаусе. "Россия всегда была страной - партнером Мьянмы, и в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Состоявшаяся сегодня в Янгонском технологическом университете церемония является важной новой вехой в крепкой дружбе и научно-техническом сотрудничестве наших стран", - сказал заместитель министра науки и технологий Аун Зея.

По словам замминистра, научное сотрудничество между ведущими технологическими вузами России и Мьянмы будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов в области атомной энергетики и инженерного дела.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что Мьянма намерена в текущем году выйти на юридически значимые договоренности с Росатомом по строительству на своей территории АЭС разной мощности. На прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Росатом подписал с Мьянмой меморандум о развитии неэнергетических атомных технологий на территории страны. Мьянма намерена развивать атомную промышленность, чтобы обрести экономическую независимость, заявил в свою очередь министр электроэнергетики страны Таун Хан, выступая на сессии ПМЭФ.