В МЧС предупредили о мокром снеге, гололедице и сильном ветре в Москве и области

Спасатели советуют водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дождь, мокрый снег, гололедица и сильный ветер ожидаются в ночь на 8 октября в Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах главных управлений МЧС по столице и области.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 00:00 мск до 18:00 мск 8 октября по Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 20 м/с ", - информировали в московском главке МЧС.

ГУ МЧС по Подмосковью предупреждает, что "с 21:00 мск 7 октября до 18:00 мск 8 октября по Московской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами - усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 20 м/с". "Ночью и утром на дорогах местами прогнозируется гололедица", - отметили в областном главке МЧС.

Спасатели советуют водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений), парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.