7 октября, 16:28

В Литве число оставшихся из-за бури без света потребителей увеличилось до 20 тыс.

Больше всего отключений зафиксировали в Алитусском уезде

ВИЛЬНЮС, 7 октября. /ТАСС/. Около 20 тыс. потребителей остались без электроэнергии в Литве из-за шквального ветра. Об этом сообщило предприятие - оператор распределительных сетей "Энергиёс скирстимо операторюс".

"Утром электричества не было у 3 тыс. наших клиентов. К полудню это число возросло до 13 тыс., а сейчас (по состоянию на 19:00, совпадает с мск - прим. ТАСС) увеличилось почти до 20 тыс.", - сказала в эфире национального радио LRT представитель оператора Раса Юодкене.

Больше всего отключений зафиксировано в Алитусском уезде, где электричества нет у 6 тыс. потребителей. "Бурей затронута вся Литва, все регионы", - отметила Юодкене. 

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