Transavia отменила рейс из Парижа в Тель-Авив

В авиакомпании предложили "всем, кто планирует совершить поездку в период с 7 по 9 октября рейсом в Израиль или из Израиля", "бесплатную" отсрочку на другой рейс до 15 октября или "ваучер, эквивалентный стоимости билета"

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Вылет пассажирского рейса французской авиакомпании Transavia, запланированный на вечер субботы из Парижа в Тель-Авив, был отменен из-за обострения ситуации в Израиле. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя компании.

Отмена вылета связана с "ситуацией в области безопасности", заявил источник. Также в авиакомпании предложили "всем, кто планирует совершить поездку в период с 7 по 9 октября рейсом в Израиль или из Израиля", "бесплатную" отсрочку на другой рейс до 15 октября или "ваучер, эквивалентный стоимости билета". Как уточняет агентство, Transavia осуществляет около 20 рейсов в неделю в Израиль: три в день из Парижа и два в неделю из Лиона в Тель-Авив.

На табло парижского аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль уже отразилось изменение статуса рейса на "отменен". В то же время статус рейса компании Air France, у которой также в субботу запланирован вылет в Тель-Авив, пока остается прежним. В пресс-службе авиакомпании пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС по поводу возможной отмены полетов на данном направлении.

В то же время несколько иностранных авиакомпаний отменяют или переносят рейсы в Израиль из-за резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния. В частности, Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair, Wizz Air и EasyJet сообщили о переносе или отмене нескольких рейсов, но израильские авиакомпании объявили, что их расписание будет продолжать исполняться в обычном режиме.