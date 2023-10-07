7 октября, 16:42

В екатеринбургском лицее обнаружили кишечную инфекцию

В адрес лицея и организатора питания ООО "Аппетит" выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Кишечная инфекция обнаружена у четырех учащихся лицея №12 в Екатеринбурге, возбудитель инфекции устанавливается. Выдано предписание лабораторно обследовать сотрудников пищеблока, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Управление Роспотребнадзора расследует случаи заболевания кишечной инфекцией учащихся лицея №12 в Екатеринбурге. 7 октября за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились четверо учащихся МАОУ Лицей №12. Заболевшие лабораторно обследованы. Материалы находятся в работе, возбудитель инфекции устанавливается", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в адрес лицея и организатора питания ООО "Аппетит" выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. "В помещениях школы и на пищеблоке предписано провести заключительную дезинфекцию, лабораторно обследовать сотрудников пищеблока. За контактными лицами установлено меднаблюдение. Ситуация находится на контроле", - рассказали в управлении. 

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РоссияСвердловская область
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