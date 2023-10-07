Нижегородский губернатор заявил о готовности помочь возвращению IT-специалистов

Глеб Никитин напомнил, что после начала санкционного давления некоторые региональные IT-специалисты приняли решение о релокации, в том числе в Израиль

ТАСС, 7 октября. Власти Нижегородской области готовы оказать содействие в возвращении специалистов сферы IT и науки, которые уехали из России за рубеж, в том числе в Израиль.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

"Когда началось санкционное давление, некоторые нижегородские IT-специалисты приняли решение о релокации, в том числе в Израиль. Многие именно из-за экономического страха, давления компаний из недружественных стран, а не из-за политики. Кто-то уже успел вернуться домой. А те, кто не успел, - может пора? Мы готовы содействовать возвращению квалифицированных кадров из сферы IT и науки", - написал Никитин.

Ранее утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Армия Израиля объявила о "состоянии готовности к войне", а затем - о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава.