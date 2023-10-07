Мадуро поздравил Путина с днем рождения

Президент Венесуэлы отметил объективность, прагматичность и искренность российского лидера

КАРАКАС, 7 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, отметив его объективность, прагматичность и искренность.

"Мы крепко обнимаем брата, президента России Владимира Путина в день его 71-летия и желаем ему силы и долголетия", - написал Мадуро на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

"У нас с президентом Путиным сложились прекрасные отношения взаимного общения, дружбы, он признанный лидер, и я всегда говорю, что у него в руках дирижерская палочка нового мира, достоинства и независимости народов мира. Он очень объективный, очень прагматичный и очень искренний человек", - заявил Мадуро в видео, размещенном на той же странице в соцсети. "Я верю, что с течением времени наше сотрудничество и дружба будут еще более укрепляться", - добавил президент.