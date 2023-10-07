В школе в Донецке у 25 детей выявили норовирусную инфекцию

Одного из них госпитализировали, сообщили в городской администрации

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Норовирусную инфекцию выявили у 25 учащихся школы в Донецке, один из них госпитализирован, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"На сегодня в Центральную городскую больницу в Донецке обратились 25 детей, учащихся СОШ № 13 Донецка, с признаками острого гастроэнтероколита. Проведен осмотр пациентов, взяты анализы для установления возбудителей, в том числе на патогенные вирусы, вызывающие острую кишечную инфекцию. 24 ребенка в удовлетворительном состоянии, находятся на амбулаторном лечении, 1 ребенок госпитализирован в Детскую городскую больницу в городе Шахты, состояние его после проведенного лечения стабилизировалось. По результатам исследования установлено, что инфекция вызвана норовирусом", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении управления Роспотребнадзора по Ростовской области, ведомство проводит эпидрасследование в школе и принимает меры против распространения инфекции.

"Произведен отбор проб продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов на соответствие заданной концентрации. Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ростовской области", - добавили в управлении.