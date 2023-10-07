7 октября, 19:11
Палестино-израильский конфликт

Муфтий Гайнутдин призвал стороны палестино-израильского конфликта перейти к диалогу

Он указал на необходимость воздержаться от эскалации, обеспечить безопасность и остановить гибель гражданских лиц

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал стороны палестино-израильского конфликта воздержаться от его эскалации, обеспечить безопасность и остановить гибель гражданских лиц, а также перейти к полноценному диалогу. Об этом сообщается в Telegram-канале ДУМ РФ.

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"Мы с тревогой в сердце следим за боестолкновениями в секторе Газа и на юге Израиля. <...> Призываем стороны конфликта воздержаться от его эскалации, обеспечить безопасность, остановить гибель гражданских лиц и перейти к полноценному диалогу, основываясь на мирных инициативах региональных и мировых держав, включая Россию", - говорится в сообщении. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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