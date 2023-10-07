Вузы Таджикистана и Белоруссии заключили 40 соглашений о сотрудничестве

В частности, договоры подписали Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни и Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

ДУШАНБЕ, 7 октября. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Таджикистана и Белоруссии подписали 40 соглашений о сотрудничестве в ходе второго Форума ректоров таджикских и белорусских вузов, который состоялся в Минске. Об этом сообщило государственное информагентство "Ховар".

В частности, договоры о сотрудничестве подписали Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни и Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Кроме того, аналогичные договоры заключили ректоры Государственного института права, бизнеса и политики Таджикистана и девяти высших профессиональных учреждений Белоруссии. Агентство отмечает, что соглашения позволят улучшить совместную работу в проведении международных конференций, организации курсов повышения квалификации для преподавателей.

В рамках форума состоялась встреча министра образования и науки Таджикистан Рахима Саидзоды и министра образования Белоруссии Андрея Иванца, на которой они обсудили вопросы изучения передового опыта для повышения качества образования, подготовки квалифицированных специалистов и укрепления двусторонних отношений в области науки и образования. По итогам переговоров главы образовательных ведомств подписали план совместных действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере образования на 2023-2026 годы.

Во втором форуме в Минске приняли участие порядка 75 ректоров вузов обеих стран. Участники рассмотрели планы совместных проектов на таких направлениях, как академическая мобильность, обмен образовательными технологиями и педагогическим опытом, подготовка конкурентоспособных специалистов, научно-инновационный потенциал вузов.

Первый форум ректоров вузов Таджикистана и Белоруссии прошел в октябре 2022 года в Душанбе, итогом стало подписание 20 документов о сотрудничестве.