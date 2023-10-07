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обновлено 7 октября, 19:52
Палестино-израильский конфликт

Red Wings временно сокращает полеты между Россией и Израилем

Ограничения касаются рейса авиакомпании из Сочи в Тель-Авив с номером WZ4311, сообщили в пресс-службе Red Wings

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings временно сокращает количество полетов между РФ и Израилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль и учитывая высший приоритет обеспечения безопасности пассажиров, авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полетов с территории Российской Федерации в/из аэропорт Тель-Авив", - отмечается в сообщении.

На данный момент ограничения касаются рейса авиакомпании из Сочи в Тель-Авив с номером WZ4311. "По соображениям безопасности он переносится на более позднее время (не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени). Переносится на более позднее время также обратный рейс "Тель-Авив - Сочи" WZ4312 (8 октября 10:10)", - отметили в компании. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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