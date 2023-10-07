Авиакомпания Aegean отменила до 9 октября полеты в Тель-Авив

Компания сообщила, что пассажиры, имеющие билеты в Тель-Авив, могут бесплатно поменять или аннулировать их, обратившись в ее телефонный центр

АФИНЫ, 7 октября. /ТАСС/. Ведущая греческая авиакомпания Aegean Airlines отменила полеты в Тель-Авив и обратно до 9 октября. Об этом сообщает информационный портал Newsbomb.gr.

Компания информировала, что пассажиры, имеющие билеты в Тель-Авив, могут бесплатно поменять или аннулировать их, обратившись в ее телефонный центр.

Утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в этих условиях одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.

По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 человек, почти 1,7 тыс. палестинцев получили ранения, в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Газы погибли по меньшей мере 200 человек, ранены более 1,1 тыс.