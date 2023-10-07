Путин подарил псковской школьнице щенка акита-ину

В пресс-службе правительства Псковской области сообщили, что президент России исполнил давнюю мечту девочки

ПСКОВ, 7 октября. /ТАСС/. Школьница из Пскова получила в подарок от президента России Владимира Путина щенка породы акита-ину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

"Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента РФ Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки - иметь свою собаку. Мечта о собаке породы акита-ину появилась у Вики уже давно", - говорится в сообщении.

Девочка стала мечтать о собаке после просмотра фильма про Хатико - пса, ставшего символом верности и преданности своему хозяину. Когда Вика увидела питомца, которого назвали Умкой, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. "Я очень счастлива! Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и терпения", - сказала она.

Мама Вики рассказала, что девочка обратилась к президенту втайне от родителей: сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала. "Обязательно будем ухаживать так, как нужно", - цитирует пресс-служба правительства маму девочки.

Акита-ину - японская порода собак, прославившаяся своей преданностью и благородством. Собаки бывают рыжего, тигрового или белого окраса. Долгое время использовались для охоты, в основном на кабана, оленя и медведя. Порода стала широко известной после выхода фильма "Хатико", где пес провожал и встречал хозяина на железнодорожной станции Сибуя в Токио. И после того, как хозяин скоропостижно умер, Хатико приходил на станцию еще девять лет вплоть до своей смерти.