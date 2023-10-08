В Подмосковье открывается Российский экологический форум

В мероприятии примут участие зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко и глава Минприроды РФ Александр Козлов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Замглавы правительства Виктория Абрамченко выступит на Российском экологическом форуме, который пройдет с 8 по 11 октября в Истринском районе Подмосковья.

"Одним из главных спикеров форума станет зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко. По ее поручению в 2021 году впервые прошел форум. Также ожидается участие главы Минприроды РФ Александра Козлова и международных спикеров. Форум объединит на своей площадке представителей госаппарата, отраслевых специалистов и предпринимателей", - сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Российский экологический форум будет включать в себя Молодежный день, который пройдет 9 октября, и деловую часть 10 и 11 октября. Экологический велозаезд планируется провести 8 октября.

"Одним из важнейших треков, который мы готовим для участников форума, станет расширенная ответственность производителей (РОП). В отношении совершенствования РОП была проделана колоссальная работа, новый механизм заработает уже с 2024 года. Он призван изменить парадигму мышления всех участников отрасли в сторону принятия принципов экономики замкнутого цикла, четкого и прозрачного контроля за отраслью по обращению с отходами и в целом ее обеления. Трек откроется пленарным заседанием, на котором мы обсудим новшества расширенной ответственности производителей в разрезе новой отрасли экономики", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По направлению РОП будут проведены пленарное заседание "Новая расширенная ответственность производителей - новая отрасль экономики", сессии "Текстиль и обувь: как усовершенствовать обращение со сложными отходами", "Отходы в техобслуживании автомобилей: как сделать прозрачнее рынок сбора и утилизации", а также дискуссия "РОП: игра по новым правилам".

"Невозможно представить достижение целевых показателей без работающего РОП, но работа в этом направлении продолжается и мы видим, что по-прежнему остается множество вопросов. РЭО является единственным обладателем всеобъемлющих знаний о РОП, а совместно с Минприроды обладает последней информацией о разрабатываемых нормативно-правовых актах по этому направлению. Наши специалисты ответят на все вопросы утилизаторов и производителей упаковки", - добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.