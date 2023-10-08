Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Президент России выразил глубокую признательность работникам агропромышленного комплекса за их напряженный труд, любовь к родной земле, умение добиваться больших результатов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Отечественный агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почетом и уважением. Сегодня перед отраслью стоят большие, амбициозные задачи. Уверен, мы их обязательно решим", - отметил он, пожелав всего самого доброго.

Путин выразил глубокую признательность работникам АПК за их напряженный труд, любовь к родной земле, умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны. "Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились, стали настоящими локомотивами отечественной экономики", - подчеркнул он. По мнению президента, "мощное развитие, укрепление агропромышленного комплекса России, его уверенное движение вперед стало реальным благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли, сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, их преданности своему делу".

"Мы обязательно поддержим такое стремление достигать новых высот, чтобы агропромышленные предприятия могли и дальше наращивать свои возможности, вели бережливое, рачительное хозяйство, применяя передовые методы земледелия и сохраняя природные ресурсы для будущих поколений, открывали новые производства на основе современных, более экологичных технологий, создавали рабочие места, предлагали качественную, доступную, а главное, полезную продукцию на внутренний и внешний рынки", - заверил российский лидер. По его словам, для этого у России есть все необходимое - земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры.

"Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", - добавил Путин. Особое внимание он пообещал уделять смежным секторам экономики, которые завязаны на АПК, таким как сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и другие. "По этим направлениям нам также надо добиться технологического суверенитета. Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, чтобы исследования наших научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами", - подчеркнул президент.

Говоря о поставках продукции, Путин напомнил, что развивается агрологистика, транспортная инфраструктура, расширяется пропускная способность железных дорог, увеличиваются мощности морских портов, элеваторов и терминалов хранения продукции. "Такие планы уже сверстаны и активно реализуются", - заключил он.