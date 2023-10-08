В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, показатель составит менее 723 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Центр глубокого циклона, приблизившийся к Москве в субботу, резко понизил атмосферное давление в столице. В воскресенье в Москве минимальное значение давления составит менее 723 мм ртутного столба - это рекордно низкий показатель для 8 октября за все 145 лет метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"8 октября в Москве будет установлен новый рекорд этого дня за все 145 лет наблюдений. Самое низкое давление 8 числа наблюдалось аж в 1971 году, оно составляло 969,2 гПа, что соответствует 727 мм ртутного столба. 8 октября [2023 года] минимальное значение давления будет менее 723 мм ртутного столба, или 963,4 гПа. Это самое низкое давление для 8 числа, редко такое бывает", - сказал собеседник агентства.

По словам метеоролога, в субботу всего за семь часов атмосферное давление понизилось на 15 мм ртутного столба. "Это очень много, очень быстрое падение. Это связано это с тем, что в Москве быстро с северо-запада приближался центр глубокого циклона. Этот центр сейчас находится совсем недалеко от столицы, но постепенно давление будет повышаться, - сказал Вильфанд. - Уже начиная с полуночи циклон будет уходить на северо-восток, и можно уже уверенно говорить, что в течение воскресенья и последующей недели небольшие колебания давления будут, но резких не прогнозируется".