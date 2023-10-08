8 октября, 00:06
Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что Россию ждет тяжелый год по числу заболевших ОРВИ

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, основной причиной этого будет ослабленный иммунитет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Нынешний год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ из-за ослабленного иммунитета после изоляции, а также перенесенной коронавирусной инфекции. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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"Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета - это первое. Второе - у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ и частично стирает иммунологическую память другим вирусом", - рассказал эксперт.

Тимаков пояснил, что в этом году заболевших будет много, однако в целом ОРВИ протекают легче: "Мы видим более длительный кашель, но меньше осложнений, связанных с пневмониями, и госпитализаций". "Болеть мы будем часто и этот год, и следующий", - заключил он. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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