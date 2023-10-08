В Москве с 12 октября ожидается повышение температуры

По прогнозам синоптиков, температурный фон будет на 3-4 градуса выше климатической нормы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Низкая температура сохранится в Москве с воскресенья до среды включительно. С четверга, 12 октября, ожидается резкое повышение, температура воздуха в столице будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода совершенно редкая, совершенно не соответствует. Завтра будет температура на 4 градуса ниже нормы, она сохранится до среды включительно. В четверг будет резкое повышение температуры, она будет примерно на 3-4 градуса выше нормы", - сказал он.

По данным Вильфанда, в воскресенье Москва окажется в тыловой части циклона, поскольку он будет отходить на северо-восток, прогнозируется низкая температура. "И днем, и ночью минимальные и максимальные значения в течение суток составят от 2 до 5 градусов в Москве, в области до минус 2 градусов", - добавил метеоролог.