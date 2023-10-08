В Приморье создадут ведомство по гидротехническим сооружениям

По словам губернатора края Олега Кожемяко, в регионе необходимы специалисты, которые будут заниматься вопросами проектирования и определением объемов работ

ТАСС, 8 октября. Новое агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии создадут в Приморском крае, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"Мы создадим краевое агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. Поэтому нам нужны специалисты, которые будут заниматься вопросами проектирования, определением объемов работ", - приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.

Он добавил, что принято решение создать совет по гидрологии при губернаторе. Помогать в работе по предотвращению ЧС будут эксперты-гидрологи и гидротехники.

"Всю необходимую помощь люди должны получить в ближайшее время. Мы будем продолжать восстанавливать хозяйство, дороги. В каждом районе, подверженному наводнению, должна быть техника для берегоукрепления, строительства дамб, очистки русел рек. Это позволит минимизировать ущерб от ЧС", - обозначил губернатор. На сегодняшний день на единовременные выплаты по 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей направлено более 1,3 млрд рублей. На капитальный ремонт - 106 млн рублей.

Дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. В крае непогодой уничтожено около 40 тыс. га сельских угодий.