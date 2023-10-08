Почти 80% опрошенных россиян поддерживают штрафы за пьяное вождение электросамокатов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (77%) поддерживают инициативу о введении штрафов за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде, свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось о подготовленном в Совете Федерации законопроекте, который предлагает введение штрафов за ряд нарушений со стороны электросамокатчиков и велосипедистов. Сенаторы, в частности, предлагают предусмотреть в КоАП РФ штрафы за управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедом в состоянии опьянения, превышение скорости, езду сразу нескольких человек на одном таком транспортном средстве, причинение легкого и среднего вреда здоровью. Максимальный размер штрафа составляет 30 тыс. рублей, минимальный - 20 тыс.

"77% россиян поддерживают инициативу. Против только каждый девятый (11%)", - говорится в результатах опроса.

По данным Superjob, наиболее активно поддерживают штрафные санкции для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ женщины: 86% против 70% среди мужчин. Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого регулирования, с увеличением уровня доходов немного снижается: 82% среди россиян с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц и 75% среди зарабатывающих от 80 тыс. руб.

Опрос проводился 3-5 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения России (все округа).