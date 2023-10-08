В КоАП внесут изменения по поручению Путина не штрафовать бизнес полицейскими

Главным исполнителем поручения был определен Минюст РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Законопроект о внесении изменений в КоАП подготовлен в рамках поручения президента России исключить возможность привлекать предпринимателей к административной ответственности сотрудниками полиции в рамках проведения проверок со стороны надзорных органов. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос, позиция по этому проекту закона направлена в Минюст РФ, который определен главным исполнителем поручения главы государства.

Президент РФ Владимир Путин по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума поручил правительству России совместно с Генпрокуратурой и МВД законодательно отменить привлечение к административной ответственности предпринимателей сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Срок исполнения поручения был установлен 1 октября 2023 года.

"Головным исполнителем по указанному в вашем запросе поручению президента РФ определено Министерство юстиции РФ. МВД России в пределах компетенции рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях", позиция по нему направлена в Минюст России", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей о сути проекта закона и этап его рассмотрения.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации в конце апреля текущего года, предложил регламентировать полицейские проверки предпринимателей. Он отмечал, что в условиях поддержки государством бизнеса и снижения административного давления, вмешательство сотрудников полиции в хозяйственную деятельность, зачастую обесценивает данные достижения. По его словам, проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка, являются подменой функции контролирующих ведомств.