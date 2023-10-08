В школах Гонконга отменили занятия из-за тайфуна "Коину"

Приближение тайфуна также повлияло на паромное сообщение

ГОНКОНГ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Гонконга отменили занятия в школах из-за тайфуна "Коину". Об этом сообщило бюро образования города.

"Занятия во всех школах сегодня приостановлены", - говорится в сообщении.

Приближение тайфуна также повлияло на паромное сообщение города - многие рейсы отменены или будут отменены во второй половине дня.

В Гонконге есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10. Метеорологическая обсерватория 4 октября объявила первый уровень - Т1 - штормового предупреждения из-за тайфуна. Позже он был повышен до Т3. По данным на 12:00 воскресенья (07:00 мск), "Коину" бушевал примерно в 100 км от Гонконга.

В ночь на четверг "Коину" обрушился на южную часть Тайваня, пересек остров с востока на запад и продолжил движение в сторону Гонконга. На Тайване погиб один человек, еще 431 пострадал.