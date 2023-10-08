В Санкт-Петербурге выпал первый снег

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, шквалистым ветром до 23 м/с повреждены электросети в некоторых населенных пунктах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Первый в новом осенне-зимнем сезоне снег выпал в Санкт-Петербурге в ночь на 8 октября, передает корреспондент ТАСС.

В соответствии с прогнозом синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохраняются в Петербурге и Ленинградской области с 7 октября. Значительное похолодание с осадками в виде мокрого снега и сильным ветром принес циклон с запада. Ночью с 7 на 8 октября образовался небольшой снежный покров, который начал таять утром в условиях плюсовой температуры и дождя.

По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, шквалистым ветром до 23 м/с повреждены электросети в некоторых населенных пунктах. "В связи с неблагоприятными погодными условиями в некоторых населенных пунктах произошли аварийные отключения электроэнергии. Аварийные бригады уже работают", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу разослало предупреждение о том, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся. "По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 октября в Санкт-Петербурге ожидается дождь, мокрый снег, ветер порывами до 18 м/с", - отмечается в сообщении.