Реставрацию кинотеатра "Ударник" в Москве планируют закончить в 2027 году

По словам директора Светланы Максимченко, идут подготовительные работы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Четыре года потребуется на реставрацию московского кинотеатра "Ударник". Подготовительные работы уже начались, сообщила ТАСС директор "Ударника" Светлана Максимченко.

"У нас по плану несколько лет - от четырех лет примерно. Предварительно закончим в 2027 году", - рассказала она.

По словам Максимченко, идут подготовительные работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация "Ударника" начнется в 2023 году, на его крыше появятся терраса и смотровая площадка. Кроме того, там будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов.