Синоптики спрогнозировали смерчи над морем в Сочи

Объявлено штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи до 10 октября, объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение по формированию смерчей на территории Краснодарского края. С 08:30 - 09:30 мск 8 октября и до конца суток, а также в течение суток 9 октября на участке Магри - Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и туристам города оставаться дома, в случае ЧС звонить в экстренные службы.