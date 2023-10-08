В Израиле открыли аэропорт Бен-Гурион

Все решения об отмене рейсов принимают авиакомпании в частном порядке, сообщили в МИД

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Крупнейший в Израиле международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, расположенный близ Тель-Авива, продолжает работу в штатном режиме, все решения об отмене рейсов принимают авиакомпании в частном порядке. Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства иностранных дел.

"Израильтяне за границей, желающие вернуться домой, сообщаем, что аэропорт имени Бен-Гуриона остается открыт для вылетающих и прилетающих рейсов. Некоторые иностранные авиакомпании отменили рейсы в Израиль - проверять это следует в самих компаниях", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что израильские авиаперевозчики "продолжают поддерживать регулярные рейсы, также увеличивается количество рейсов из нескольких точек в мире". "Речь идет о коммерческих рейсах, на которые следует приобретать билеты", - пояснили в МИД.

Многие компании с 7 октября начали принимать решения об отменах рейсов сообщением с Израилем. Это произошло после начала ракетного обстрела со стороны сектора Газа израильской территории, куда одновременно проникли группы боевиков, с которыми вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 палестинцев, еще почти 1,7 тыс. ранены, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли более 300 человек, ранены свыше 1,5 тыс.