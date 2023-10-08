Франция отправит новый конвой с гуманитарной помощью для Донбасса

Всего было организовано 30 пунктов сбора, сообщила глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Второй конвой с гуманитарной помощью, собранной европейскими волонтерами, в ближайшее время отправляется из Франции в Донбасс. Об этом сообщила ТАСС глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова.

"Мы собрали помощь из восьми европейских стран, через полторы недели планируем быть в ЛНР и ДНР", - сообщила она, добавив, что всего было организовано 30 пунктов сбора.

По словам Новиковой, груз включает около 30 инвалидных кресел, 170 ходунков, 5 больничных коек, 1 тонну корма для животных, перевязку, медикаменты, обогреватели и прочую мелкую бытовую технику, одежду, гигиену и питание. Она отметила, что это лишь часть собранных по всей Европе предметов, остальные будут доставлены позже, когда организуют новый конвой.

Предыдущий, первый конвой отправился из Франции в Донбасс 25 апреля. Тогда волонтерам из четырех стран Западной Европы удалось собрать 7 тонн различных гуманитарных грузов, включая больничные койки, инвалидные кресла и все необходимое для перевязки раненых, а также гигиенические принадлежности, детские игрушки, одежду. Помощь была предназначена для гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий. Перед выездом подготовленный к транспортировке помощи тягач повредили неизвестные вандалы, однако организаторы смогли найти замену, после чего, потратив несколько дней на таможне, они смогли успешно въехать в Россию и доставить груз по назначению.