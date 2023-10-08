Посольство РФ проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС

Пока нет подтверждения тому, что у похищенных женщин было гражданство РФ, сообщили в ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники российского посольства в Израиле проверяют информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в ходе нападения на южные районы страны, пока нет подтверждения тому, что у похищенных женщин было гражданство РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили с фестиваля электронной музыки недалеко от города Офаким близ сектора Газа 10 девушек, среди которых 2 носят русские имена и фамилии. Откуда они приехали в Израиль, не уточняется.

"На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят. В консульский отдел посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался", - заявили в пресс-службе диппредставительства.

О погибших и пострадавших

Сведения о пострадавших или погибших россиянах на территории Палестины не поступали, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"Пока такой информации нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Зарипова добавила, что российское представительство находится в постоянном контакте с консульским пунктом в секторе Газа, с Вифлеемом, Иерихоном и другими городами.

Эвакуация граждан РФ с территории Палестины возможна в будущем, но пока этот вопрос не обсуждается, сообщила Зарипова.

"На данном этапе пока да (не обсуждается - прим. ТАСС). Если будут какие-то изменения, мы об этом объявим, конечно же", - сказала она. Ранее пресс-секретарь отмечала, что на консульском учете находятся более 2 тыс. россиян - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Ранее Минздрав Палестины сообщил, что число погибших в результате ударов Израиля по палестинскому сектору Газа достигло 313, раненых - порядка 1 900.

Как сообщает телеканал Al Hadath, израильские силы 8 октября нанесли удары по домам представителей руководства палестинского движения ХАМАС, в том числе Яхьи Синвара, Низара Авадаллы и Фатхи Хамада.

Ранее армия Израиля сообщила, что ее авиация нанесла удар в секторе Газа по комплексу зданий, который, по данным военных, принадлежит "главе разведывательного подразделения" ХАМАС.