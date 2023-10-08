Собянин заявил, что в Москве с начала года построили около 60 школ и детских садов

Мэр уточнил, что новые здания и территории вокруг оснащают всем необходимым

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 40 детских садов и почти 20 школ построили в Москве с начала года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала года достроили 57 новых образовательных зданий. Среди них - 38 детских садов, в которые смогут ходить больше 7,2 тыс. малышей, и 19 школ для 15,4 тыс. учащихся разного возраста", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что новые здания и территории вокруг оснащают всем необходимым для всестороннего развития детей.

"Среди самых крупных объектов - школы в Некрасовке на 1 150 мест и в Рассказовке на 2 100. Там организовали IT-полигоны, многофункциональные библиотечные центры и зоны отдыха", - подчеркнул мэр.