В Италии усилили охрану израильских представительств и еврейских центров

Как считают в Риме, события в Израиле могут привести к волне антисемитизма

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Итальянские власти взяли под усиленный контроль израильские представительства и центры, включая синагогу и еврейский квартал (историческое гетто) в Риме. Как сообщает газета Il Messaggero, такое решение было принято в ходе состоявшегося накануне правительственного совещания по ситуации в Израиле с участием представителей спецслужб.

Кроме того, усилен контроль у дипломатических представительств Израиля. Итальянские власти гарантируют безопасность еврейской общине, наиболее представительная часть которой сосредоточена в Риме. Ее история насчитывает свыше 2 000 лет. В еврейском квартале в центре Рима действует Еврейский музей, а также многочисленные рестораны. Особое внимание уделяется и другим еврейским центрам на итальянской территории.

Как сказал в интервью газете Corriere della Sera министр обороны Гуидо Крозетто, события в Израиле могут привести к волне антисемитизма.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 палестинцев, еще почти 1,7 тыс. ранены. В Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли более 300 человек, ранены свыше 1,5 тыс.