В павильоне "Зерно" на ВДНХ в Москве отреставрировали потолочную живопись

Плафону вернули первоначальный облик

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Реставрация потолочной живописи завершена в павильоне №59 "Зерно" на ВДНХ в Москве, плафону вернули первоначальный облик. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"В павильоне №59 "Зерно" на ВДНХ завершилась реставрация уникальной потолочной живописи. На плафоне изображено голубое небо с облаками и красные знамена. Реставраторы вернули рисунку первоначальный облик", - говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, плафоны с живописью создают иллюзию отсутствия потолка и зрительно увеличивает пространство помещения. При росписи потолка во вводном зале павильона "Зерно" художники изобразили небо прямо на штукатурке с помощью темперно-клеевой техники. Это позволило добиться эффекта прорыва объема. На плафоне также запечатлены развевающиеся на ветру красные знамена, украшенные лентами, бахромой и золотой вышивкой в виде серпа и молота.

"Перед реставрацией великолепная живопись на потолке во вводном зале павильона "Зерно" находилась в неудовлетворительном состоянии. Картину повредили множественные протечки. От влаги ее поверхность покрылась глубокими трещинами, а слой краски отошел от штукатурного основания. Реставраторы провели кропотливую работу, чтобы вернуть плафону первоначальный облик. При его создании был использован классический эффект прорыва пространства. Высокое и торжественное утреннее небо - главное, что видишь, подняв глаза к 11-метровому потолку", - привели в тексте слова генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова.

В пресс-службе добавили, что реставрацию живописного плафона начали в декабре 2022 года.