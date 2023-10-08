8 октября, 09:30,
обновлено 8 октября, 09:53
Палестино-израильский конфликт

Рейсы Red Wings из Сочи в Тель-Авив и обратно перенесли на 9 октября

Также отменены транзитные рейсы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вылеты рейсов авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив и обратно перенесены с 8 на 9 октября, сообщил ТАСС представитель компании. Также отменены транзитные рейсы.

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"В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле, влекущей за собой прямые риски безопасности пассажиров, авиакомпанией Red Wings принято решение о переносе на более позднее время / отмене ряда рейсов в аэропорт Тель-Авив. Переносятся с 8 на 9 октября рейсы: WZ4311 (Сочи - Тель-Авив) - расчетное время вылета по местному времени - 12:00 [совпадает с московским]. WZ4312 (Тель-Авив - Сочи) - расчетное время вылета по местному времени - 15:40", - сообщил он.

Также отменены транзитные рейсы WZ245 Домодедово - Махачкала, WZ4727 Махачкала - Тель-Авив, WZ4728 Тель-Авив - Махачкала, WZ246 Махачкала - Домодедово.

"Пассажиры рейсов WZ245 и WZ246 (маршрут Домодедово - Махачкала - Домодедово) будут перевезены рейсами: WZ243 (Домодедово - Махачкала) 9 октября, расчетное время вылета - 12:05; WZ246 (Махачкала - Домодедово) 9 октября, расчетное время вылета - 16:00", - отметили в компании.

Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность возврата билетов или замены рейса на вылет с более поздней датой.

8 октября Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы из РФ в Израиль до особых распоряжений в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в этой стране. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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