Томская команда "Лидеров России" предложила расширить меры поддержки семей с детьми

Предложения взяли в работу, сообщил губернатор области Владимир Мазур

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Участники конкурса управленцев "Лидеры России" из Томской области предложили новые меры поддержки семей с детьми для улучшения демографической ситуации в регионе. Предложения взяли в работу, сообщил журналистам губернатор Томской области Владимир Мазур на окружном финале конкурса в Новосибирске.

"Уже есть ряд предложений, которые уже помогают всем. Есть меры поддержки, которые существуют уже в управлении регионом. Этот пакет предлагается расшить ребятами. Они предлагают сегодня поддержку семьи в части образования, часть многодетных семей освободить от транспортного налога. То есть ребята дают несколько предложений, которые мы взяли в работу, и они будут в этом пакете прописаны", - сказал он.

В ходе общения с участниками конкурса губернатор также предложил отобрать пожелания жителей Томской области о том, как они видят регион. "20-30 выберем, и их реализуем. У каждого есть мечта, какими бы он хотел видеть свою область и свой город. Вот вам, лидерам Томской области, я предлагаю совместно сделать вот такой отбор", - добавил Мазур.

Финал конкурса управленцев "Лидеры России" для участников Сибирского федерального округа проходит в Новосибирске с 6 по 8 октября. В нем участвуют более 250 финалистов.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. В апреле 2023 года открылся пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.