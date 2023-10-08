Собянин сообщил, что москвичи ежедневно совершают около 270 тыс. поездок на МЦД

Мэр Москвы также отметил, что новые городские вокзалы позволяют строить сложные маршруты

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 270 тыс. поездок совершают пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) ежедневно внутри столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"270 тыс. поездок в день совершают пассажиры на диаметрах внутри города. Людям нравятся МЦД с их тактовым расписанием, удобной билетной системой и бесплатными пересадками на метро. В среднем по D1 и D2 внутри столицы люди ездят 180 тыс. раз за сутки. По D3 и D4 - 40 тыс. и 50 тыс. соответственно", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что новые московские городские вокзалы позволяют строить сложные маршруты. "Один из них, например, находится в Марьиной Роще. Он объединил БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию, D2 и D4. На соединительной линии D4 открылись три новые станции: Поклонная, Тестовская и Кутузовская, с которых можно пересесть на метро, МЦК и МЦД", - добавил он.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время для пассажиров работают четыре диаметра. МЦД-1 соединяет Одинцово и Лобню, второй диаметр - Нахабино и Подольск, третий - Зеленоград и Раменское, четвертый - Апрелевку и микрорайон Железнодорожный в Балашихе.