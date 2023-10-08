На выставке в Нальчике более 30 предприятий АПК КБР представили продукцию

Ее провели в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Более 30 предприятий Кабардино-Балкарии представили свою продукцию на ярмарке-выставке в Нальчике в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает корреспондент ТАСС.

"Очень достойная выставка, хорошо организована. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение через все это приобщалось к труду и с уважением относилось к тем, кто сегодня работает на земле. Мы будем популяризировать эту профессию таким образом и хотим сказать труженикам сельского хозяйства большое спасибо за их неимоверный труд", - прокомментировал глава республики Казбек Коков, отвечая на вопрос ТАСС.

Праздничная ярмарка-выставка посвящена достижениям агропромышленного комплекса (АПК) Кабардино-Балкарии. Жителей и гостей региона приветствовали работники АПК. Более 30 предприятий представили свою продукцию: кондитерские изделия, молочную и мясную продукцию, плодоовощные консервы, свежие плоды и ягоды, овощи. Около 40 садоводческих хозяйств привезли на праздник большое разнообразие сортов яблок, из которых сложены панно и фигуры, организованы фотозоны.

В Нальчике 8 октября состоялся праздничный концерт, на котором отличившимся работникам отрасли вручили государственные награды.