Аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме

Израильские авиаперевозчики, включая El Al, продолжают обслуживать основные направления

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Обстановка в международном аэропорту Бен-Гурион, расположенном близ Тель-Авива спокойная, несмотря на отмену десятков рейсов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, ажиотажа в здании аэропорта не наблюдается.

Как свидетельствуют табло в залах прилета и вылета Бен-Гуриона, многие иностранные авиакомпании отменяют или переносят рейсы после атаки боевиков ХАМАС по Израилю 7 октября. Вместе с тем израильские авиаперевозчики, включая El Al, продолжают обслуживать основные направления, свидетельствуют данные на ближайшее время.

Ранее 8 октября пресс-служба МИД Израиля сообщила, что "аэропорт Бен-Гурион остается открыт для вылетающих и прилетающих рейсов". В ведомстве констатировали, что "некоторые иностранные авиакомпании отменили рейсы в Израиль", рекомендовав обращаться за информацией в конкретные авиакомпании. В министерстве добавили, что израильские авиаперевозчики продолжают осуществлять регулярные коммерческие рейсы, увеличивая их количество по нескольким направлениям.

Многие компании с 7 октября начали принимать решения об отменах рейсов сообщением с Израилем. Это произошло после начала ракетного обстрела со стороны сектора Газа израильской территории, куда одновременно проникли группы боевиков, с которыми вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.