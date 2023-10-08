Авиарейс Самара - Душанбе вылетел в Таджикистан

Самолет отправился в 12:30 мск

ТАСС, 8 октября. Рейс из Самары в Душанбе авиакомпании Somon Air, задержанный на сутки, вылетел в пункт назначения. Информация об этом размещена на онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч.

"Рейс №SZ-212 авиакомпании Somon Air в Душанбе вылетел в 13:30 (12:30 мск)", - сообщает онлайн-табло.

Самолет должен был вылететь из Самары в Таджикистан в 13:30 (12:30 мск) 7 октября, однако отправление рейса отложили до 11:20 (10:20 мск) 8 октября. Соблюдение прав пассажиров находилось на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.