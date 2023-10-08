8 октября, 11:36

Авиарейс Самара - Душанбе вылетел в Таджикистан

Самолет отправился в 12:30 мск

ТАСС, 8 октября. Рейс из Самары в Душанбе авиакомпании Somon Air, задержанный на сутки, вылетел в пункт назначения. Информация об этом размещена на онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч.

"Рейс №SZ-212 авиакомпании Somon Air в Душанбе вылетел в 13:30 (12:30 мск)", - сообщает онлайн-табло.

Самолет должен был вылететь из Самары в Таджикистан в 13:30 (12:30 мск) 7 октября, однако отправление рейса отложили до 11:20 (10:20 мск) 8 октября. Соблюдение прав пассажиров находилось на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. 

Теги:
ТаджикистанРоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация