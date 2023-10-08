Свыше 200 рейсов отменили или задержали в аэропорту Гонконга из-за тайфуна

По данным на 10:00 мск, 520 рейсов приземлились в городе или вылетели из него

ГОНКОНГ, 8 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга отменил по меньшей мере 90 рейсов из-за тайфуна "Коину", еще 130 рейсов были задержаны. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на администрацию аэропорта.

В воскресенье в аэропорту Гонконга было запланировано 860 рейсов. По данным на 15:00 (10:00 мск), 520 рейсов приземлились в городе или вылетели из него. Большая часть отмененных или задержанных рейсов - перелеты между Гонконгом и материковым Китаем или Японией.

Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила предпоследний уровень штормового предупреждения - Т9 (четвертый из пяти) - из-за тайфуна "Коину". Всего в городе есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10. Как сообщили метеорологи, центр тайфуна сместился ближе к Гонконгу и пройдет в 60-70 км от него. В городе ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер. По последним данным, два человека в Гонконге получили ранения. В городе развернуто 29 временных убежищ, где жители могут переждать непогоду. В настоящее время в них находятся 111 человек.

В ночь на четверг "Коину" обрушился на южную часть Тайваня, пересек остров с востока на запад и продолжил движение в сторону Гонконга. На Тайване погиб один человек, еще 431 пострадал.

Тайфун "Коину" установил рекорд по скорости ветра в Азии. В четверг на метеорологической станции на острове Ланьюй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигала максимального за 126 лет показателя - 95,2 м/с.