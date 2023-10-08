Путин призвал подтягивать образование в регионах до уровня Москвы и "Сириуса"

Глава государства таким образом прокомментировал слова своего помощника Андрея Фурсенко, который указал на проблему "оголения регионов", из которых талантливые ребята стягиваются на учебу в столицу, "а за ними идут учителя"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Уровень поддержки образования нужно в целом по стране подтягивать до показателей Москвы и "Сириуса", заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех", фрагмент которого показан в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Таким образом глава государства прокомментировал слова своего помощника Андрея Фурсенко, который указал на проблему "оголения регионов", из которых талантливые ребята стягиваются на учебу в Москву, "а за ними идут учителя". По мнению Фурсенко, нужно избежать этого и в случае с образовательным центром "Сириус".

"Хорошо бы сделать везде так, как в "Сириусе". Но под предлогом того, что мы не можем сделать так, как в "Сириусе", нельзя отменить то, что есть в "Сириусе" и Москве, об этом тоже должны подумать", - ответил Путин. "Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень "Сириуса" и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве", - добавил президент.

Он отметил, что мэр столицы Сергея Собянин на заседании не присутствует, "но, если бы он был, он бы сказал: "Ну, а что, вы предлагаете мне сократить поддержку?". "Надо поднимать просто в целом по стране", - отметил Путин.

Про "Сириус"

Говоря о развитии самого "Сириуса", президент подчеркнул, что "нельзя останавливаться". "Потому что как только остановились - сразу поехали назад. Поэтому двигаться нужно только вперед, назад не ехать. До сих пор это все получалось", - сказал Путин.

Заседание набсовета фонда "Талант и успех" состоялось на территории "Сириуса" 4 октября. После вступительного слова президента и доклада руководителя образовательного центра Елены Шмелевой мероприятие продолжилось в закрытом режиме.

Фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году. На базе олимпийской инфраструктуры Сочи им создан образовательный центр "Сириус". Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве. Глава государства возглавляет попечительский совет фонда.