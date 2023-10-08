В Барселоне 50 тыс. человек вышли на протест против амнистии каталонских сепаратистов

Организатором акции стала испанская ассоциация "Каталонское гражданское общество"

МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Многотысячная акция протеста против возможной амнистии каталонских сепаратистских политиков состоялась в центре Барселоны. Как сообщили городские правоохранительные органы, к митингу присоединились около 50 тыс. человек.

Организатором демонстрации стала испанская ассоциация "Каталонское гражданское общество", которая настаивает на том, что в манифестации приняли участие 300 тыс. человек, передает газета El País. Митинг прошел под лозунгом: "Не от моего имени. Ни амнистия, ни самоопределение". К акции также присоединились различные политические деятели, поддерживающие единство страны. "Каталония - это Испания уже более 500 лет, - отметили организаторы манифестации. - Гражданское общество должно выполнять свою незаменимую надзирательскую роль за политическими партиями, чтобы они не забывали, кому они служат и кому они обязаны".

Акция проходит в разгар переговоров по формированию правительства Испании. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов ни одной политической силе не удалось получить абсолютного большинства, чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост премьер-министра. Сейчас попытаться заручиться поддержкой парламента может исполняющий обязанности главы правительства, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

Для возможного утверждения на посту премьера главе ИСРП важны голоса партий, поддерживающих независимость Каталонии. Эти политические силы настаивают на амнистии каталонских сепаратистов, а также на обсуждении условий для проведения референдума о независимости. Санчес ранее неоднократно заявлял, что голосования о выходе Каталонии из состава Испании не будет.

В конце сентября в Мадриде состоялась 40-тысячная акция протеста против возможной амнистии региональных политиков, выступающих за независимость.