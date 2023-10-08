Air Astana прорабатывает варианты вывоза своих пассажиров из Израиля

В компании пояснили, что на отмененном рейсе КС650 Тель-Авив - Алма-Ата должны были лететь 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев

АСТАНА, 8 октября. /ТАСС/. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana после приостановки полетов в Тель-Авив прорабатывает возможные варианты вывоза своих пассажиров из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Несмотря на приостановку рейсов в и из Тель-Авива большинством международных авиакомпаний по соображениям безопасности, авиакомпания продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелет", - говорится в сообщении.

В Air Astana пояснили, что на отмененном в воскресенье рейсе КС650 Тель-Авив - Алма-Ата должны были лететь 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. "Семь соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и три пассажира пока не определились с окончательным решением. Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отмененного рейса КС649 по направлению Алматы - Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через мессенджер с посольством Казахстана в Израиле. Авиакомпания также создала круглосуточную горячую линию для вопросов, связанных с перелетами в эту страну. "Air Astana прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить возвращение из Израиля всех желающих казахстанцев. Просим пассажиров соблюдать меры безопасности во время нахождения в Израиле и внимательно следить за обновлениями авиакомпании", - следует из заявления перевозчика.