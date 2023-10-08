Названа причина смерти экс-клавишника группы "Руки вверх"

Как сообщили в оперативных службах, ей стала сердечная недостаточность

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Острая сердечная недостаточность стала причиной смерти бывшего клавишника группы "Руки вверх" Владимира Капырина, который умер в Москве в 36 лет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Предварительно, причиной смерти Владимира Капырина стала острая сердечная недостаточность. Экспертизы еще проводятся", - сказал собеседник агентства.

Тело 36-летнего Владимира Капырина нашел 5 октября его отец в квартире на Ельнинской улице. В оперативных службах ТАСС сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Владимир Капырин - джазовый пианист, лауреат различных джазовых фестивалей и конкурсов - родился 1 марта 1987 года. Он несколько лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии группы "Руки вверх". Также Капырин выступал на живых концертах с Трофимом, сотрудничал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой "Харизма".